Tapu işlemlerinde güzel haber!

Prokule Türkiye Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürlek, 2020 Yılı İçin Tapu Harcı Gerçek Beyanı ve Tapuda Ekspertiz Zorunluluğu Kanunun İptal Edilmesinin Gayrimenkul Alıcı ve Satıcıları İçin Müjdeli Bir Haber Olduğunu Söyledi.

Emlak alım satımlarında alıcı ve satıcının beyanı yerine tapu satışı için ekspertiz tarafından belirlenen gerçek değer beyanı hakkında yapılacak kanun değişikliği iptal edildi.

Yüksek Tapu Harcı ve Emlak Vergisi Düzenlemesi İptal Edildi! Vatandaşın yoğun tepkisi üzerine hem iktidar hem de muhalefet partilerinin vermiş olduğu oylar ile söz konusu yasal düzenleme kanun teklifi içerisinden çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumunda yapılan görüşmelerde tapu harcı için değişiklik öngören 30 ve 31. maddeler kanun teklifi metninden çıkarıldı.



Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürlek, Vatandaş 8-10 Kat Daha Fazla Tapu Harcı Ödemek Zorunda Kalacaktı Diyerek Sözlerine Devam Etti.

Ne yazık ki pek çok kişi satın aldığı evin gerçek değeri yerine tapuda rayiç bedeli üzerinden satış yapmayı tercih ettiği için devletin bu alanda büyük bir vergi kaybı bulunuyor. Aslında söz konusu yasal düzenleme devletin bu vergi kaybını önlemek için devreye alınmıştı. Ancak toplumdan büyük tepki çekmesinin yanı sıra ilk önce bazı il ve ilçelerde uygulanması, ülke geneline 4-5 senede yayılacağı gibi maddeler nedeni ile tepki çekmişti.

Söz konusu yasal uygulama ile bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar gerçek değer üzerinden satış yaptığı için yüksek tapu harcı öderken bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise rayiç bedel üzerinden satış yaparak düşük tapu harcı ödemeye devam edecek bu da haksızlık oluşmasına neden olacağı için iptal edildi diyerek Gökhan Gürlek sözlerini bitirdi.







