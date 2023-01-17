Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 kişi alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere ilandaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

Başvurular, 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır.

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