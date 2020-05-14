Tarım ulusal egemenliğin garantisidir

Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sertel, "Türkiye'nin yaşadığı böylesine ciddi bir salgın sürecinde bir toplum için en önde konunun tarım, en önemli emekçilerin ise sağlık emekçilerinin yanında tarım emekçileri olduğunu herkes görmüştür, yaşamıştır" dedi

Salgın döneminde insanların ilk ve tek ihtiyaçlarının gıda olduğunu ve bu gıdayı sağlama noktasında çiftçilerimize, tarımın her alanına emek veren ziraatçilerimize çok önemli bir görev düştüğünün altını çizen Serter, "Toprağı işleyen, ülkemiz insanlarının sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için emek sarf eden tüm çiftçilerimizin, toprak emekçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Tarım politikaları geliştirin çağrısı

İzmir Milletvekili Serter, açıklamasında, Bakan Pakdemirli'nin Covid19 sürecinde yaptığı açıklamaları hatırlatarak "Sayın Bakandan sözlerini tutmasını, memleketimizin verimli toraklarının ekilmesini, toprakları eken çiftçilerin ürünlerine sahip çıkmasını istiyoruz. "dedi. Serter, "Covid19 süreci, her bir toplumun en önemli silahının ulusal tarımı olduğunu göstermiştir. Toprağını işleyen, kendi gıdasını üreten ve insanlarının sağlıklı, güvenli ve ucuz gıda ürünlerine ulaşmasını sağlayan toplumların bu süreçten kazançlı çıkacağı açıktır. Bu nedenle, ulusal tarım politikalarının gözden geçirilmesi, tarımda dışa bağımlılığın sona erdirilmesi gerekmektedir, büyük zorluklarla, yaz kış demeden ülkemizin topraklarını ekip biçen çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilmelidir. Türkiye'nin tarım kapasitesini güçlendirmeye yönelik politikaları hayata geçirmek elzemdir. Bizim Konya kadar yüzölçümüne sahip Hollanda bilimsel ve modern ziraat yöntemlerini kullanarak Türkiye'nin dış gelirlerinden kat be kat fazlasını elde etmektedir" dedi.

Serter, açıklamasında, 18 yıllık iktidarı döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle pek çok tarım ürününü yurtdışından ithal edildiğine dikkat çekti. Son günlerde, patates cenneti olan Niğde'ye bile Mısır'dan ithal patates getirildiğini hatırlatan Serter, "2019 sonu itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2 milyon 264 bin çiftçimiz bulunmaktadır, bu sayının 2003 yılında 2.8 milyon olduğu kayıtlarla sabittir. Bu da bize, 16 yıl içinde 600 binden fazla çiftçimizin çiftçilik yapamadıklarını, topraklarını ekip biçmekten vazgeçtiklerini göstermektedir. Gübre ve mazot giderleri olmak üzere devletin pek çok başlıkta çiftçimize destek olması gerekliliği artık zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.