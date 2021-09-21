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Tarım ve Orman Bakanlığı 118 kişi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 kişi alacak
21 Eylül 2021 Salı 10:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı, ilanda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapacaktır.

 

Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)


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