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Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 kişi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 1200 personel alımı yapacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 kişi alacak
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:50

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere;
Bakanlığın taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlerde görev yapmak üzere büro personeli, destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi,
Kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine Veteriner Hekim, Zirai Karantina Müdürlüklerine Ziraat Mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere Bitki Koruma Bölümü mezunu) alımı yapılacaktır.

Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacaktır. 


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

Etiketler; #tarım ve orman bakanlığı #personel
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