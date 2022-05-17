Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak veya Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun sadece birine başvuru kabul edilir.



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