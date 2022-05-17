İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
0
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
0
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
0
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
0

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak
17 Mayıs 2022 Salı 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak.

 

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak veya Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun sadece birine başvuru kabul edilir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Urla'da kaçak göçmenler böyle yakalandı!
Sonraki Haber
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Arkadaşları ile dereye giren çocuk boğuldu!
Arkadaşları ile dereye giren çocuk boğuldu!
0
Benzersiz Tasarıma Sahip Kadın Tişört Modelleri Cix Spor’da
Benzersiz Tasarıma Sahip Kadın Tişört Modelleri Cix Spor’da
0
Çaya zam gelince market çalışanı rafları böyle boşalttı!
Çaya zam gelince market çalışanı rafları böyle boşalttı!
0
Türkiye'deki genç sayısı açıklandı!
Türkiye'deki genç sayısı açıklandı!
0
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 70 kişi alacak
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 70 kişi alacak
0
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.