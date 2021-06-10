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Tarladan balık topladılar!

Adana'nın Kozan ilçesinde dün oluşan sel nedeniyle balık üretim tesislerinden tarlalara sürüklenen balıkları toplamak isteyen vatandaşlar, bölgeye akın etti

Tarladan balık topladılar!
10 Haziran 2021 Perşembe 14:01

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında sağanak başladı. Yağışın şiddetini artırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan zarar gördü. Mahallede bulunan iki balık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak sürüklendi. Bir saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

Tarlalarda çırpınan alabalıkları gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çok sayıda balığın tarlalara sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, ellerinde kova ve sepetlerle tarlalara akın etti. Bazı vatandaşlar tarladaki su birikintilerinde çırpınan canlı balıkları tek tek elleriyle toplayıp evlerine götürürken bazıları da sular çekildiğinde telef olmamaları için yakınlardaki dereye bıraktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #tarla #tarla balık
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