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Tarsus Üniversitesi 11 kişi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli dallarda görevlendirmek üzere öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Tarsus Üniversitesi 11 kişi alacak
03 Aralık 2021 Cuma 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  başvurular  Üniversitenin  Personel  Daire  Başkanlığı’na,  Doktor  Öğretim  Üyesi  başvuruları  ise  ilgili  fakülte dekanlıkları  veya  meslek  yüksekokulu  müdürlüklerine  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.

İlan için başvurular 3 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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