İZMİR'İN ÇOCUK BAŞKANLARI
İZMİR'İN ÇOCUK BAŞKANLARI
0
23 NİSAN KUTLU OLSUN
23 NİSAN KUTLU OLSUN
0
SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
0
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
0

Tarsus Üniversitesi 14 kişi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı yapacağını belirtti

Tarsus Üniversitesi 14 kişi alacak
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarsus Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya  meslek  yüksekokulu  müdürlüklerine  şahsen  veya posta  yoluyla  yapılacaktır.  (Posta  ile  yapılacak  başvurularda  postadaki  gecikmeler  nedeniyle  son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
TOKİ 39 ilde konut ve iş yeri satacak
Sonraki Haber
Öykü Arin için yola çıktılar, başka çocuklara umut oldular
Rusya-Ukrayna savaşı Antalya'da konut fiyatlarını uçurdu
Rusya-Ukrayna savaşı Antalya'da konut fiyatlarını uçurdu
0
Mansur Yavaş'ın koltuğuna öyle bir isim oturdu ki...
Mansur Yavaş'ın koltuğuna öyle bir isim oturdu ki...
0
Kayıp iki gencin cesetleri bulundu. Ölü sayısı 5'e çıktı!
Kayıp iki gencin cesetleri bulundu. Ölü sayısı 5'e çıktı!
0
81 ilde kimliklere elektronik imza yükleme işlemi başladı
81 ilde kimliklere elektronik imza yükleme işlemi başladı
0
TOKİ 39 ilde konut ve iş yeri satacak
TOKİ 39 ilde konut ve iş yeri satacak
0
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 kişi alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.