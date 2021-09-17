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Tarsus Üniversitesi 17 kişi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacaklarını ilan etti

Tarsus Üniversitesi 17 kişi alacak
17 Eylül 2021 Cuma 10:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarsus Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 24. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.

İlan için son başvuru tarihi ise 1 Ekim 2021 olarak belirtilmiştir.

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