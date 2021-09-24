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Tarsus Üniversitesi 27 kişi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yapmak üzere toplamda 27 kişi alımı yapacağını duyurdu

Tarsus Üniversitesi 27 kişi alacak
24 Eylül 2021 Cuma 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarsus Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 11 Ekim 2021 olarak belirtilmiştir.

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