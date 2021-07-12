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Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alımı
12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarsus Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23 ., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.


Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.


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