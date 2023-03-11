Tarsus Üniversitesi personel alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Tarsus Üniversitesi personel alacak
11 Mart 2023 Cumartesi 12:27

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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