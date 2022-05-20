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Tarsus Üniversitesi personel alacak

Tarsus Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını açıkladı

Tarsus Üniversitesi personel alacak
20 Mayıs 2022 Cuma 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Tarsus Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 20 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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