Tartıştığı annesini, boğazını keserek öldürdü!

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi, tartıştığı annesinin boğazını kesti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Gülbeyaz Oruçgüney'in hayatını kaybettiğini belirlerken, oğul Orhan Oruçgüney ise gözaltına alındı

Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Orhan Oruçgüney isimli kişi, annesi

Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.