Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

Antalya'da alkol alan bir grup arkadaş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 23 yaşındaki A.Ç. bıçaklanarak hayatını kaybetti. A.Ç.'yi bıçaklayan cinayet zanlısı 22 yaşındaki G.T. ise tutuklandı

Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre önceki gün saat 22.00 sıralarında bir teknede alkol alan bir grup arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında A.Ç. isimli genç kalbinden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ç.’nin cansız bedeni, Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ZANLI BELİRLENDİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kamera görüntüsü incelemelerinde, A.Ç.’yi kalbinden bıçaklayan kişinin G.T. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda kullanılan bıçak ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.