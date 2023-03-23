Tartıştığı eşini boğazını kesip, öldürdü

Adana’da Kasım Sarı (40), tartıştığı eşi Sultan Sarı’nın (40) boğazını kesip, motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sultan Sarı, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Kasım Sarı’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı eşini boğazını kesip, öldürdü
23 Mart 2023 Perşembe 08:48

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Kasım Sarı, bıçakla eşinin boğazını kesti. Evden çıkan Kasım Sarı, motosikletine binip, olay yerinden kaçtı. Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Sultan Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kasım Sarı’nın yakalanması için çalışma başlattı. 

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