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Tartıştığı eşini çekiçle öldürdü!

Tartıştığı eşini çekiçle öldürdü!
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:00

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evine aklollü bir şekilde giden Ahmet Ayçelebi, kendisine kızan ve aracının lastiklerinin havasını indiren eşini başına çekiçle vurarak öldürdü

Olay, sabaha karşı Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye kızıp, onun aracının lastiklerinin havasını indirdi, anahtarını aldı. Bunun üzerine Ayçelebi çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.

Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #kadın cinayeti #çekiç #ölüm
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Tartıştığı eşini çekiçle öldürdü!
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