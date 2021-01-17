İZMİR'DE PEÇELİ BAYKUŞ BULUNDU
İZMİR'DE PEÇELİ BAYKUŞ BULUNDU
0
UYKU DÜZENİMİZ DE BOZULDU
UYKU DÜZENİMİZ DE BOZULDU
0
KANSERİ KOKUDAN ANLAYACAKLAR
KANSERİ KOKUDAN ANLAYACAKLAR
0
YERLİ JASON STATHAM
YERLİ JASON STATHAM
0

Tartıştığı eşini öldürdü, intihar etti

Malatya'da, evlerinde bıçakla boğazlarından kesilmiş halde bulunup, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (39) çiftinin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı

Tartıştığı eşini öldürdü, intihar etti
17 Ocak 2021 Pazar 15:01

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan dini nikâhlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz arasında iddiaya göre, maddi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Hüseyin Ördek, mutfaktan aldığı bıçakla Nergis Beyaz'ın boğazını kesti. Beyaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Ördek ise aynı bıçağı kendi boğazına sapladı. Bu sırada kendi odasından, oturma odasına giren 7 yaşındaki çocuk, annesiyle babasının kanlar içerisinde yerde olduğunu görünce bağırmaya başladı. Çocuğun sesini duyup gelen komşular hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ördek ve Beyaz çiftinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürerken, çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı. 

'ÇOK KÖTÜYDÜ, ŞOKA GİRDİM'

Ölen çiftin 7 yaşındaki çocuklarının emniyetteki ifadesinde, "Annemle babam maddi geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışıp, kavga ediyorlardı. Akşam da yine aynı şekilde kavga çıktı. Ben odamdaydım. Kavga devam ederken, bir anda sessizlik oldu. İçeri girdim ve annemle babamın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördüm. Bağırmaya ve ağlamaya başladım, hemen komşular geldi, çok kötüydü, şoka girdim" dedi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya kadın cinayet #eşini öldürdü
Önceki Haber
Eşini falçata ile yaralayan koca tutuklandı
Sonraki Haber
Bucaspor'a kar sürprizi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.