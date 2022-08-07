Tartıştığı evli çiftin boğazını kesti: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Serkan L., tartıştığı komşuları 55 yaşındaki Hacer Alkan ve 58 yaşındaki Aydın Alkan'ın boğazını kesti. Olayda Hacer Alkan hayatını kaybederken, eşi Aydın Alkan ise tedaviye alındı. Kaçan Mert Serkan L. ise aranıyor

Olay, dün akşam saatlerinde Devrek ilçesi Rüştü Onur Sokak üzerinde meydana geldi. Alkan çifti ile komşuları arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşulardan Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hacer Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Mert Serkan L.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.