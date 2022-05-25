Tartıştığı kadını öldürdü, intihar etti!

Bursa'da bulunan bir site bahçesinde 44 yaşındaki E.T.Ç., tartıştığı bir çocuk annesi D.K.'yı tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendini de vurdu. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişi de hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşrefiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde bulunan bankta birlikte oturarak sohbet eden E.T.Ç. ile eski arkadaşı D.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan E.T.Ç., D.K.’ya ateş etti. Sol göğsüne kurşun isabet eden D.K., kanlar içinde yere yığıldı. Ardından E.T.Ç. aynı silahı başına dayayıp ateş etti.

Olayı gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen D.K. ile E.T.C., ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Site çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.

Hastanede tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk annesi D.K. ile E.T.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri soruşturma başlattı.