İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
O SALDIRIYA BERAAT!
O SALDIRIYA BERAAT!
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
0

Tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı!

Tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı!
08 Ocak 2022 Cumartesi 09:22

Ankara'da işinden üç gün önce ayrıldığı öğrenilen bir kişi önce komşularıyla kavga etti, daha sonra da evinde kavga ettiği eşini 15 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, kocası ise gözaltına alındı

Olay, dün öğle saatlerinde Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartışma yaşadı. İddiaya göre; komşusunun eşine iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Koyuncu ise gözaltına alındı.

Recep Koyuncu, ilk ifadesinde 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay anında tekrar tartışınca cinnet getirip eline geçirdiği bıçakla eşini öldürdüğünü belirtti. 

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #bıçaklama #kadın cinayeti #ölüm
Önceki Haber
Sigara içerken uykuya daldı, yangında hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Sağlıkta şiddet devam ediyor. Doktora yumruk attı!
Kamyon ve TIR garajı işletmesi kiraya verilecek
Kamyon ve TIR garajı işletmesi kiraya verilecek
0
Frankfurt Başkonsolosluğuna sekreter alınacak
Frankfurt Başkonsolosluğuna sekreter alınacak
0
Hitit Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Sağlıkta şiddet devam ediyor. Doktora yumruk attı!
Sağlıkta şiddet devam ediyor. Doktora yumruk attı!
0
Sigara içerken uykuya daldı, yangında hayatını kaybetti
Sigara içerken uykuya daldı, yangında hayatını kaybetti
0
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 19 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 19 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.