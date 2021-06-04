Tartıştığı kızını silahla öldürdü!

Balıkesir'de bir baba, tapu meselesi yüzünden tartıştığı kızını tabanca ile vurarak öldürdü

Olay dün akşam saatlerinde Ayvalık ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 51 yaşındaki Handan Ç. iki ay önce babası 75 yaşındaki Ali Ç.'nin yanına yerleşti. Dün akşam saatlerinde de baba ve kızı arasında tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ali Ç., iddiaya göre kendine bıçak çeken kızına tabancası ile ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Handan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Handan Ç.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, baba Ali Ç. ise polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.