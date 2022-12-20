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Tatil Fırsatları Sunan Oteller 2023

Yılın dokuz ayı aralıksız bir şekilde çalıştıktan sonra en azından bir ay ya da birkaç hafta da olsa tatil yapmayı düşünmelisiniz. İnsanlar; ekonomik krizden dolayı tatil planlarını ertelemek zorunda kaldılar.

Tatil Fırsatları Sunan Oteller 2023
20 Aralık 2022 Salı 11:29

Yılın dokuz ayı aralıksız bir şekilde çalıştıktan sonra en azından bir ay ya da birkaç hafta da olsa tatil yapmayı düşünmelisiniz. İnsanlar; ekonomik krizden dolayı tatil planlarını ertelemek zorunda kaldılar. Ancak, bilinçli bir tüketici olduğunuz takdirde tatil fırsatları sayesinde avantajlı bir tatil yapabilirsiniz. Birçok kişi; tatil fırsatları hakkında bilgi almak adına araştırma yapar. Bu noktada, otellerin internet sitelerini ziyaret etmek mantıklı bir tercih olacaktır.

Erken Rezervasyon Otelleri

Erken rezervasyon; tüketicilerin yaz aylarında yapacakları tatilde kalacakları otel odasını aylar öncesinden satın almaları ve rezerve ettirmeleri olarak tanımlanabilir. Antalya, Muğla, İzmir, Kıbrıs, Aydın gibi yerlerdeki otellerin neredeyse tamamı erken rezervasyon imkanı sunar. Tüketiciler; erken rezervasyon sayesinde otel odaları için en az yüzde 10, en çok ise yüzde 50 indirimlerden yararlanma şansına erişirler. Bunun yanı sıra, erken rezervasyon; tüketicilerin uçak veya otobüs biletlerini de çok önceden almalarını sağlar. Sonuç olarak, tatil fırsatları denildiği zaman akla ilk olarak erken rezervasyon gelmelidir.

2022 yılının Kasım ayını tamamlamaya hazırlandığımız şu günlerde erken rezervasyon seçeneklerinin başladığını ifade edebiliriz. Siz de aşağıdaki oteller için erken rezervasyon seçeneklerinden yararlanarak tatil fırsatları konusunda bir adım öne geçebilirsiniz.

-Starlight Resort Hotel: Antalya sınırları içerisinde yer alan bu otel; erken rezervasyon sayesinde yüzde 35 indirimli kalınabilecek bir konaklama seçeneğidir. Ayrıca, dokuz taksit imkanı da sunar.


-Çam Thermal Resort: Ankara’da tatil yapmayı düşünür müsünüz? Ankara sınırları içerisinde yer alan Çam Thermal Resort; erken rezervasyon sayesinde yüzde on indirimli olarak kalabileceğiniz bir oteldir. Buna ek olarak, dokuz taksit yapabilme şansını da sunar.

-Sunrise Resort Hotel: Denize sıfır bir Antalya otelinde tatil yapmak herkesin hayali! Bu noktada, size Sunrise Resort Hotel’i öneriyoruz. Side’de yer alan bu otel; tatil fırsatları konusunda oldukça iyi! Yüzde 35 indirim seçeneğinin yanı sıra yine dokuz taksit imkanının olduğunu ifade edebiliriz.

-Alarcha Hotels Resorts: Ultra her şey dahil konsepti ile hizmet veren bu otelin bir diğer Side oteli olduğunu ifade edebiliriz. Yüzde 32’lik erken rezervasyon indirimi sayesinde harika bir tatil yapmak mümkün hale gelir.

-Club Hotel Turan Prince World: Tatil fırsatları denildiği zaman akla Antalya gelir. Side sınırları içerisindeki bu otelin yüzde 30 gibi yüksek bir erken rezervasyon indirimi sunduğundan bahsedebiliriz. Her şey dahil konsepti ile hizmet vermesinin yanı sıra ön ödeme ve ücretsiz iptal fırsatı sunan bir otel olduğunu da dile getirebiliriz.

-Sueno Hotels Beach Side: Sağlık sertifikalı bir otel olmakla beraber yüzde 25 indirim ve 12 taksit avantajı sunmasıyla dikkat çeker. En fazla üç yetişkin ve bir bebeğin kalacağı standart oda için beş günlük 19 bin TL gibi uygun bir ücret talep edilir.

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Tatil Fırsatları Sunan Oteller 2023
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