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Tatil yolunda kaza: Anne ve baba öldü, iki çocuk yaralı!

Tatil yolunda kaza: Anne ve baba öldü, iki çocuk yaralı!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:52

Balıkesir'de tatile gittikleri öğrenilen aile otomobilleri ile refüje çarptı. Kazada anne ve baba olay yerinde yaşamını yitirirken, çiftin iki çocuğu ise yaralandı. İki çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir’in kırsal Ortaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İki yönlü yolu birbirinden ayıran barıyerleri kırarak arasında sıkışan otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç’in (39) sağlık görevliler tarafında yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç’in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma bsürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #trafik kazası #ölüm
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