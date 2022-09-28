Tatilin Vazgeçilmez Adresi : Avşa Adası

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki Avşa Adası otelleri uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ile bu yılda yerli turistlerin en çok ilgi gösterdiği tatil köyleri arasında yer alıyor

Konumu itibari ile doğa ve tarihi bir arada sunan Avşa Adası; tertemiz sahilleri ve huzurlu veren doğa yapısı ile şehrin gürültüsünden uzak İstanbul, Bursa, Tekirdağ gibi büyük şehirlere yakın konumu itibari ile ekoturizm denince ilk akla gelen ülkemizdeki turizm merkezleri arasında yer alıyor. Avşa’yı özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ’dan turistler tercih ediyor.

Avşa Adası otelleri uygun fiyat seçenekleri ile uzun sürekli konaklamak isteyen tatilcilere her yaz ev sahipliği yapıyor. Diğer konaklama seçenekleri ise pansiyon, apart ve müstakil kiralık villa evlerden oluşuyor.

Türkiye'de En Uygun Fiyatlı Konaklama Avşa Adası'nda!

Avşa’da çok sayıda kaliteli ve konforlu hizmet veren otellerinde çoğalması ile bölgeye gelen turist çeşitliğinde artışların olduğu da görülüyor. Bölgede sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veren otellerin sayısı her yıl artıyor. Yarım pansiyon oteller arasında en çok tercih edilen Bahar Aqua Resort otel aquapark ve diğer etkinlikleri sayesinde adaya gelenler tarafından ilk tercih edilen tesis oluyor. https://avsa.bandirma.com.tr sayfasından tüm otelleri inceleyebilmeniz mümkündür.

Kahvaltı dahil hizmet sunan diğer temiz otellerden bazıları ise şu şekilde;



• Grand Güzel Otel,

• Temel Motel,

• Şeref Motel,

• Zeki Butik Otel,

• Özcan Urun Butik Otel.

Avşa Adası’nda otel fiyatları 2023 yaz sezonunda kişi başı kahvaltı dahil 350 TL’den başlarken, yarım pansiyon tesislerde bu fiyatlar 500 ile 700 TL’ye kadar çıkabiliyor. Eğer daha uygun fiyatlı bir konaklama seçeneği arıyorsanız kişi başı 175 TL’den başlayan Avşa Adası apart seçenekleri tam size göre. 2 kişi 150 TL’ye, 3 kişi 200 TL’ye keyif dolu bir tatil yapabilirsiniz.

Avşa Adası'na Feribot ile Ulaşım

Eğer konumunuz İstanbul ve yakınlarında ise Avşa Adası'na ulaşım bir çok popüler tatil beldesinden çok daha kolay ve hızlı oluyor. İstanbul Yenikapı ve Bostancı'dan hergün düzenlenen arabalı feribot seferleri İDO tarafından sadece yolculu şekilde yapılıyor. Eğer arabanız ile tatile gelmeyi düşünüyorsanız Tekirdağ yada Erdek'ten hergün düzenlenen arabalı gemi seferleri sayesinde yaklaşık 3 saatte adaya gelebiliyorsunuz. Güncel tüm Avşa Adası feribot seferleri için linke tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller dileriz.