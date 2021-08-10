Tatilin Vazgeçilmez Adresi : Avşa Adası

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki Avşa Adası otelleri uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ile bu yılda yerli turistlerin en çok ilgi gösterdiği tatil köyleri arasında yer alıyor

Konumu itibari ile doğa ve tarihi bir arada sunan Avşa Adası; tertemiz sahilleri ve huzurlu veren doğa yapısı ile şehrin gürültüsünden uzak İstanbul, Bursa, Tekirdağ gibi büyük şehirlere yakın konumu itibari ile ekoturizm denince ilk akla gelen ülkemizdeki turizm merkezleri arasında yer alıyor. Avşa’yı özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ’dan turistler tercih ediyor.

Avşa Adası otelleri uygun fiyat seçenekleri ile uzun sürekli konaklamak isteyen tatilcilere her yaz ev sahipliği yapıyor. Diğer konaklama seçenekleri ise pansiyon, apart ve müstakil kiralık villa evlerden oluşuyor.

Uygun Fiyatlı Konaklamanın Adresi Avşa Adası!

Avşa’da çok sayıda kaliteli ve konforlu hizmet veren otellerinde çoğalması ile bölgeye gelen turist çeşitliğinde artışların olduğu da görülüyor. Bölgede sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veren otellerin sayısı her yıl artıyor. Yarım pansiyon oteller arasında en çok tercih edilen Bahar Aqua Resort otel aquapark ve diğer etkinlikleri sayesinde adaya gelenler tarafından ilk tercih edilen tesis oluyor. https://avsa.bandirma.com.tr sayfasından tüm otelleri inceleyebilmeniz mümkündür.

Kahvaltı dahil hizmet sunan diğer temiz otellerden bazıları ise şu şekilde;

Grand Güzel Otel,

Temel Motel,

Şeref Motel,

Zeki Butik Otel

Avşa Adası’nda otel fiyatları 2021-2022 yaz sezonunda kişi başı kahvaltı dahil 150 TL’den başlarken, yarım pansiyon tesislerde bu fiyatlar 200 ile 300 TL’ye kadar çıkabiliyor. Eğer daha uygun fiyatlı bir konaklama seçeneği arıyorsanız kişi başı 75 TL’den başlayan Avşa Adası pansiyon seçenekleri tam size göre. 2 kişi 150 TL’ye, 3 kişi 200 TL’ye keyif dolu bir tatil yapabilirsiniz.

Adaya Ulaşım