Tatvan Belediyesi 7 arsa satacak

Mülkiyeti Tatvan Belediyesi'ne ait olan 7 adet arsa ihale ile satılacaktır

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Tatvan Belediyesi'ne ait olan ilanda Mahalleleri, Ada, Parsel, İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 7 (Yedi) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır. İhale 15.11.2022 günü saat 14.00’te Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünde görülebilir.

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