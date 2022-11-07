YARGI'DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE
YARGI'DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE
0
ÇEŞME'DE KAZANANLAR BELLİ OLDU
ÇEŞME'DE KAZANANLAR BELLİ OLDU
0
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
0
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0

Tatvan Belediyesi 7 arsa satacak

Mülkiyeti Tatvan Belediyesi'ne ait olan 7 adet arsa ihale ile satılacaktır

Tatvan Belediyesi 7 arsa satacak
07 Kasım 2022 Pazartesi 10:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Tatvan Belediyesi'ne ait olan ilanda Mahalleleri, Ada, Parsel, İmar Durumu, miktarı,  muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 7 (Yedi) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır. İhale 15.11.2022 günü saat 14.00’te  Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye imar ve  şehircilik müdürlüğünde görülebilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan Ömer'in hayali gerçek oldu
Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Fenerbahçe Üniversitesi personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi personel alacak
0
15 yaşındaki sürücü kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki sürücü kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
0
Yol kenarındaki poşette bulunan şey kan dondurdu!
Yol kenarındaki poşette bulunan şey kan dondurdu!
0
Taciz ateşinde 2 asker şehit oldu!
Taciz ateşinde 2 asker şehit oldu!
0
Hastaya giden ambulanstaki sağlık görevlilerine sopalı saldırı!
Hastaya giden ambulanstaki sağlık görevlilerine sopalı saldırı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.