Tavan arasında ceset bulundu!

Antalya'da, metruk bir iş yerinin tavan arasında bulunan büyük bir bölümü çürümüş cesetle ilgili soruşturma sürüyor. Mahalleli, ölen kişinin kimliğini ve nasıl öldüğünü merak ediyor

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 Sokak'ta bulunan atıl durumdaki iş yerine alkol kullanmak için giren iki kişi, tavan arasından gelen kokuyu fark etti. Cep telefonu ışığının yardımıyla bir boşluktan tavan arasına çıkan bu kişiler, bir erkeğe ait ceset ve kemik parçalarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, cesedin bulunduğu yere ulaşmak için kazma kürek ve balyoz kullandı. Yapılan incelemede, cesedin büyük bölümünün çürüdüğü ve kemiklerin kaldığı ortaya çıktı. Üzerinde kimlik bilgisine rastlanmayan cesedin, 3- 4 aylık olduğu değerlendiriliyor. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, mahalleli cesedin kime ait olduğunu ve nasıl öldüğünü merak ediyor. Terk edilmiş iş yerine giren çıkan kişilerin belli olmadığını belirten Hatice Bulut, "Dün baktım kalabalık var. Tavan arasında ceset bulunduğunu öğrenince çok şaşırdım. Kimdir nedir çok merak ediyorum. Tavan arasında bulunması, merakımı artırdı. İnşallah kısa süre içinde kimliği ve neden öldüğü ortaya çıkar" dedi.

Yaşı nedeniyle evden çıkamadığını ve çok meraklandığını söyleyen Ramazan Özbek ise "Sürekli alkol almak için giren çıkanlar oluyordu. Dün ceset bulunduğu ortaya çıkınca çok merak ettim. İnşallah kısa süre içinde olay çözülür ve merakımız gider" dedi.