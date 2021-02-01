Tavuk çiftliğinde yangın. Binlerce civciv öldü!

Kocaeli'nde içinde 56 bin civcivin bulunduğu çiftlik alev alev yandı. Yangından civcivlerin büyük çoğunluğu öldü

Yangın Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde 3 bin 500 metrekare alanda bulunan tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangını farkeden çiftlik çalışanları durumu itfaiyele bildirdi. Bu arada rüzgarin etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen ekiplerin uzun çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında içeride bulunan 56 bin civcivin büyük kısmının öldüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.