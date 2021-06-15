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Taziye dönüşü feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Gaziantep’te, taziye ziyareti dönüşünde takla atıp karşı şeride geçerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı

Taziye dönüşü feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı
15 Haziran 2021 Salı 09:08

Kaza, dün akşam Gaziantep-Nurdağı karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atrak diğer şeride geçti. Devrilerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Arslan ve Mehmet Karayılan (31) ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #kaza #gaziantep #ölüm
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