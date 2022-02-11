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TBB'den elektrik zammı için iptal davası!

TBB'den elektrik zammı için iptal davası!
11 Şubat 2022 Cuma 15:23

Türkiye Barolar Birliği, son günlerde fahiş bir şekilde gelen elektrik zamları ile ilgili hareket geçti. TBB, zamların iptali için dava açtıklarını duyurdu

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Barolar Birliğinin açıklaması şöyle:

Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir.

Anayasa’ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır.

Etiketler; #türkiya barolar birliği #elektrik zammı #iptal davası
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