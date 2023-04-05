TBMM Başkanı Şentop'tan Mescid-i Aksa baskınına lanet

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Mescid-i Aksa baskınına lanet
05 Nisan 2023 Çarşamba 11:14

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Filistinlilere aralıksız devam eden zulmünün, ramazanda Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ettiğini belirtti.

İsrail'in tutumuna tepki gösteren Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #israil #İsrail güvenlik güçleri #Mescidi Aksa #TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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