TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu “Umut Sokağı“nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte depremzede 21 kanser hastası ve aileleri için oluşturulan "Umut Sokağı"nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu “Umut Sokağı“nı ziyaret etti
02 Nisan 2023 Pazar 22:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte depremzede 21 kanser hastası ve aileleri için oluşturulan "Umut Sokağı"nı ziyaret etti. TBMM'den yapılan açıklamaya göre, hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanları bünyesinde barındıran sokakta, iftar sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Şentop'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti. Şentop, daha sonra Kahramanmaraş Barosu'nu da ziyaret etti. Deprem felaketinde hayatını kaybeden 30 avukat için Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'e taziye dileklerini ileten Şentop, baronun bu süreçteki çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TBMM Başkanı Mustafa Şentop #deprem #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #kahramanmaraş #Umut sokağı
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