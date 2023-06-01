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TBMM'de 28'inci dönem başlıyor

TBMM'de 28'inci dönem yasama faaliyeti, yarın gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreni ile başlayacak

TBMM'de 28'inci dönem başlıyor
01 Haziran 2023 Perşembe 17:47

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. 600 milletvekili, kürsüye çağırılıp milletvekili yemini edecek.

Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tbmm
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