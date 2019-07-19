TBMM önergeleri kabul etti

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaların ardından önergelere geçildi. Planda değişiklik içeren 15 önerge verildi.

Önergelerden, AK Parti ve MHP'nin, "İklim değişikliği etkileri dikkate alınarak buharlaşma kaynaklı su kayıplarının önlenmesi amacıyla yeraltı su havzaları ve barajlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. İklim değişikliği ile bağlantılı olarak istilacı türler ve tarımsal patojenlerle mücadeleye yönelik eylem planları hazırlanacak. İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacak" ifadelerinin plana dahil edilmesine ilişkin ortak önergesi kabul edildi.

Ayrıca AK Parti'nin, 'Gümrük Müşavirleri Odası kurulacak' ibaresinin plandan çıkarılması ve 2023 için kadın istihdam oranının yüzde 34 olarak değiştirilmesiyle ilgili iki ayrı önergesi de kabul edildi.

Diğer 12 önerge kabul edilmedi. Genel Kurulda 13 saat süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 11. Kalkınma Planı kabul edildi.