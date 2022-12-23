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TCDD 100 daimi işçi alacak

TCDD Taşımacılık A.Ş., Genel Müdürlüğü, 100 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu

TCDD 100 daimi işçi alacak
23 Aralık 2022 Cuma 10:21

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık A.Ş.’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

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