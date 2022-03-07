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TCDD 180 işçi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 180 tren teşkil işçisi alacağını duyurdu

TCDD 180 işçi alacak
07 Mart 2022 Pazartesi 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 180 Tren Teşkil İşçisi Alınacaktır. İşgücü talepleri 07.03.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır.

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.


 

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