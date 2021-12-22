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TCDD 182 işçi alacak

TCDD Taşımacılık A.Ş'de görevlendirmek üzere daimi işçi olarak çalışacak 182 işçi alınacaktır

TCDD 182 işçi alacak
22 Aralık 2021 Çarşamba 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TCDD'de çalışmak için başvuru yapacak adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

 

İlan için başvurular İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü iş yerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.


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