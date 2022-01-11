TCDD 75 işçi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon işçisi alımı yapacağını duyurdu
Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İş yerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi alınacaktır.
Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğü iş yerlerimizde çalıştırılacaktır.
İlan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
Başvuracak adayları 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.