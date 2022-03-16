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TCDD 82 işçi alacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sürekli işçi olarak çalıştırmak üzere 82 kişi alacağını duyurdu

TCDD 82 işçi alacak
16 Mart 2022 Çarşamba 09:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine makinist olarak işe alınacak 82 işçi için işçi alacağını duyurdu. Adaylar ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar 28.03.2022 / 29.03.2022 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 30.03.2022 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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