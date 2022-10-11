Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı, makinist alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TCDD 82 makinist alımı yapacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir. Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından iletildikten sonra evraklar şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler sözlü sınava alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.



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