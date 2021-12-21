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TCDD Genel Müdürlüğü işçi alacak

TCDD Genel Müdürlüğü daimi çalıştırmak üzere eski hükümlü 21 işçi alacak

TCDD Genel Müdürlüğü işçi alacak
21 Aralık 2021 Salı 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TCDD Genel Müdürlüğü eski hükümlü işçi alacak. İlana İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında başvuru yapılacak.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır.

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Etiketler; #TCDD
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