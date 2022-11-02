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TCDD müfettiş yardımcısı alımı yapacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

TCDD müfettiş yardımcısı alımı yapacak
02 Kasım 2022 Çarşamba 10:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

İlan için başlayan başvurular 09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.


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