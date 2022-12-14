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TCDD personel alımı yapacak

TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alımı yapılacak

TCDD personel alımı yapacak
14 Aralık 2022 Çarşamba 10:37

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti, 1 kaptan (uzakyol), 3 uzakyol başmühendisi/başmakinisti ve 3 uzakyol ikinci mühendisi/makinisti işe alınacaktır.

İlan İŞKUR’da 14.12.2022-19.12.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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