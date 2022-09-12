TCDD personel alımı yapacak

TCDD demiryolu hattı bakım onarımı için personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak işe alınacaktır.

İşgücü talebi İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

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