HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
0
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
0
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
0

TCDD personel alımı yapacak

TCDD demiryolu hattı bakım onarımı için personel alımı yapacağını duyurdu

TCDD personel alımı yapacak
12 Eylül 2022 Pazartesi 08:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak işe alınacaktır.

İşgücü talebi İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Sonraki Haber
Arkadaşının ofisinde saldırıya uğradı, öldü!
Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
0
Arkadaşının ofisinde saldırıya uğradı, öldü!
Arkadaşının ofisinde saldırıya uğradı, öldü!
0
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
0
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak
0
Yürekleri yakan haber! 4 asker şehit oldu!
Yürekleri yakan haber! 4 asker şehit oldu!
0
Husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 3 yaralı!
Husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 3 yaralı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.