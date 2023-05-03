İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
0
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
0
Kılıçdaroğlu: Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz
Kılıçdaroğlu: Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz
0
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
0

TCG Anadolu Alsancak Limanı'nda İzmirlileri bekliyor

Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli üretim olan en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir'e geldi

TCG Anadolu Alsancak Limanı'nda İzmirlileri bekliyor
03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:52

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri savaş gemisi olan TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'ndaki 16 günlük ziyaret süresini tamamlamasının ardından rotasını İzmir'e çevirdi. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, bu sabah İzmir'e ulaştı. TCG Anadolu'nun İzmir'e giriş yaptığı saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezi gemi trafiğine kapatıldı. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'ya, geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botları eşlik etti. Geminin bugün saat 12.00'dan itibaren demirlediği İzmir Limanı'nda 10 günlüğüne ziyaret edilebileceği belirtildi.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Dünyanın ilk SİHA gemisi 'TCG Anadolu', üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' konumunda. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip 'TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #TCG Anadolu #alsancak limanı #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
CHP'li Salıcı: Patates soğan bu seçimi kazanacak
Sonraki Haber
Narlıdere'de asfalt mesaisi
İçişleBakan Soylu, 52 ilde yürütülelen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
İçişleBakan Soylu, 52 ilde yürütülelen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
0
Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Biz harbe değil seçime gidiyoruz
Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Biz harbe değil seçime gidiyoruz
0
İzmir'de emekçiler "Sömürü" ye karşı Gündoğdu’ya akın etti
İzmir'de emekçiler "Sömürü" ye karşı Gündoğdu’ya akın etti
0
İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın resmen açılacak
İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın resmen açılacak
0
Akşener, İzmir'de her evden bir oy istedi
Akşener, İzmir'de her evden bir oy istedi
0
Davutoğlu: Cumhur İttifakı denilen bu yamalı bohça yoluna devam ederse özgürlük kalmayacak
Davutoğlu: Cumhur İttifakı denilen bu yamalı bohça yoluna devam ederse özgürlük kalmayacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.