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TCG Anadolu’ya yoğun ilgi İzmir trafiğini felç etti, Bakan Kasapoğlu araçtan inip yürüdü

İzmir Limanı’nda demirli TCG Anadolu’yu görmek için akın eden İzmirliler hem uzun sıra kuyruğu oluştururken hem de kilometrelerce uzayan araç kuyruğu ile İzmir trafiğini felç etti. Araçla trafikte ilerleyemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, araçtan inip yürüyerek TCG Anadolu’ya ulaştı

TCG Anadolu’ya yoğun ilgi İzmir trafiğini felç etti, Bakan Kasapoğlu araçtan inip yürüdü
06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:26

İstanbul’un ardından İzmir’e gelen TCG Anadolu gemisi, İzmir Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. 3 Mayıs’tan itibaren İzmirlilerin yoğun ilgisini gören TCG Anadolu, hafta sonu İzmir trafiğini felç etti. İzmir’in dört bir yanından Alsancak’ta bulunan TCG Anadolu’yu görmeye gelenler hem uzun sıra kuyrukları hem de Alsancak’a çıkan Ankara Caddesi, Altınyol gibi ana arterler de de trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Uzun araç trafiği, drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan, TCG Anadolu’yu ziyarete gitmek için yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Adayı Dr. Mehmet Kasapoğlu da trafikte takılı kalınca, aracından inerek, yolda yürüdü. Araçlarından çıkan bazı vatandaşlar da Bakan Kasapoğlu ile birlikte yürüyerek, TCG Anadolu’nun bulunduğu İzmir Limanı’na ulaştı.

Bakan Kasapoğlu: ‘’Ülkemizin savunma gücünü bir kez daha gördük’’

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ‘’Bugün TCG Anadolu savaş gemisini ziyaret etmek için yola çıktık ve bölgeye yaklaştığımızda trafik durmuştu. Bir an önce TCG Anadolu’ya ulaşmak için araçtan inip, İzmir Limanı’na doğru vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Milletimizi gururlandıran gemimizle, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü yakından gördük. Bu ziyaretimizde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinde görev yapan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin her zaman güçlü bir savunma gücüne sahip olması için askerlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve kararlılıkları sayesinde mümkün olmaktadır.’’ ifadelerini kullandı

Etiketler; #TCG Anadolu #izmir #izmir limanı #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
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