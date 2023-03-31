TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İYİ Partiye “geçmiş olsun“ ziyareti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Sarıgül, "Bu tip olayları yapanlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İYİ Partiye “geçmiş olsun“ ziyareti
31 Mart 2023 Cuma 22:49

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Sarıgül, Zeytinburnu'ndaki parti binasında gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerin demokrasi bayramı olacağını söyledi.

Seçimlerde yurttaşların görüş ve düşüncelerini aktaracaklarını, en sonunda da sandığa herkesin saygı duyması gerektiğini belirten Sarıgül, "Seçimlerin arifesinde bugün İYİ Partiye atılan kurşun, AK Parti'ye atılmıştır, Milliyetçi Hareket Partisine atılmıştır, Türkiye Değişim Partisine atılmıştır. Bu tip olayları hoş karşılamıyoruz. Bu tip olayları yapanlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #iyi parti #Türkiye Değişim Partisi #mustafa sarıgül
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