Teco-Dao İstanbul’da!

Teco-Dao Teknolojisi küreselleşme yolunda önemli bir adım daha atarak İstanbul Ofisini açtı

Blockchain Kripto Varlık dünyasında hızla ilerlemeye devam eden Teco-Dao Teknolojisi küreselleşme yolunda önemli bir adım daha attı. Teco-DaoTeknolojisi İstanbul Ofisi resmi olarak 7 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 10.21 itibariyle açıldı.

Sınırsız bir ödeme gerçekleştirmek için fiziksel varlıklar ve dijital varlıklar arasında bir köprü oluşturma misyonu ile Teco-Dao bütün dijital finansal işlemlerinizi en üst düzeyde karşılamaktadır.

“Herkesin değer yaratmasını sağlayarak birlikte refah seviyesini yükseltmek” sloganı ile yola çıkan Teco-Dao Teknolojisi farklı para birimleri arasında mükemmel çalışan dijital platformu ile en yeni ve en güvenli trade sisteme sahip olup şeffaflık politikası ile müşterilerine hizmet vermektedir.

İlk çok zincirli cüzdana sahip olan Teco-Dao ile kolay ve hızlı işlem yapmanın keyfin çıkarın.

Kripto yolculuğunuzda artık Teco-Dao İstanbul şubemiz sizlerle.